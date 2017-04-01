Американские и французские ученые определили источник древних цунами на Марсе — место, куда примерно три миллиарда лет назад упал крупный астероид, что привело к возникновению пары крупных волн. Соответствующее исследование направлено на публикацию в Journal of Geophysics Research: Planets.

Доклад о нем состоялся на 48-й Конференции по лунным и планетным наукам (Техас), сообщает сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Падение астероида привело к формированию кратера Ломоносова. В диаметре он достигает 150 километров и располагается в северном полушарии планеты. Высота волн цунами достигала 300 метров, от источника они распространились на расстояние нескольких сотен километров. Скорость распространения возмущения составляла 60 метров в секунду, первоначальный диаметр кратера — 70 километров.

Вода, распространившаяся от источника падения, размыла окружающую его территорию и сформировала характерный для подобных процессов рельеф. После этого, как полагают ученые, часть воды хлынула обратно к источнику, что спровоцировало возникновение второй, более слабой, по сравнению с первой, волны.

К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерное моделирование столкновения древнего Марса с астероидом. Исследование ученых позволяет удовлетворительно описать наблюдаемые в настоящее время формы рельефа на Марсе и подтверждает существование в древности на его северном полушарии водяного океана.

Предыдущие работы планетологов также допускали существование древних цунами, вызванных падениями на Марс астероидов, однако не отслеживали их источник.