Оксфордский зоолог Сэмми де Грейв назвал новую креветку рода Synalpheus, обнаруженную в территориальных водах Панамы, в честь его любимой британской рок-группы Pink Floyd.

Новоописанное ракообразное, как и прочие представители этого рода, отличается диспропорциональным развитием клешней и способно издавать более крупной из них оглушительный подводный звук в 210 децибелов - вдвое мощнее, чем звук стандартного рок-концерта и на 74 децибела сильнее рекордного по мощности звука концерта американских хард-рокеров Kiss.

Крупные разновидности креветок-синальфеусов способны оглушать и даже убивать мелких рыб невероятной мощью щелчка своих больших клешней.

Креветки рода Synalpheus часто обитают в полости внутри губок, и если туда по ошибке заплывает мелкая рыбешка, она рискует погибнуть от оглушения.

Synalpheus pinkfloydi отличается от своих ближайших десятиногих родственников ярко-розовой крупной клешней, что отражает цвет в названии британской группы. "Я часто слушаю на работе Pink Floyd. Обнаружение этой креветки стало для меня отличной возможностью сделать, наконец, достойное посвящение любимой группе. У нас тут хватает фанатов, и мы всегда говорили, что если найдем новую розовую креветку, то назовем ее в честь Pink Floyd", - рассказал де Грейв.

Описание пинкфлойдовского синальфеуса появилось в среду в научном журнале Zootaxa и в блоге Музея натуральной истории Оксфордского университета. Помимо британской группы зоологов, соавторами открытия также стали специалисты Федерального университета штата Гояс в Бразилии и Университета Сиэтла в США. Оксфордские ученые не упусили случая нарисовать дружеские шаржи на культовые обложки известнейших альбомов Pink Floyd - "Animals" и "The Wall", - куда они пририсовали новое членистоногое.

Для де Грейва панамский вид синальфеусов - не первая креветка, которую он называет в честь рок-музыкантов: ранее он назвал еще одно быстроплавающее десятиногое в честь вокалиста Rolling Stones Мика Джаггера. Тот вид получил название Elephantis jaggerai.