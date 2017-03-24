Полностью сохранившийся скелет, обозначенный как Context 958, является одним из нескольких сотен останков, найденных при раскопках, которые проводились с 2010 по 2012 год. На этом месте ранее находился госпиталь Святого Иоанна Богослова, в котором медицинская помощь оказывалась преимущественно малоимущим.

Согласно результатам исследования, скелет принадлежал 40-летнему человеку, который большую часть жизни занимался тяжелым физическим трудом. Анализ зубов показал, что его диета большей частью состояла из рыбы и мяса.

По мнению ученых, это указывало на то, что мужчина мог иметь отношение к торговле, что давало ему более легкий доступ к продуктам по сравнению с другими бедняками.

Археологи также обнаружили следы тупой травмы на задней части черепа, которая могла стать причиной смерти.

Фото: Dr. Chris Rynn / University of Dundee / gizmodo.com