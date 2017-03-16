Ученые проанализировали данные исследований, в которых изучалась связь мужской фертильности с диетой. Исследователи обнаружили обратно пропорциональную зависимость между низким качеством спермы и здоровым питанием.

Под здоровым питанием подразумевался рацион с высокими уровнями питательных веществ (жирных кислот омега-3, витаминов Е, С, D, фолиевой кислоты, бета-каротина, селена, цинка, криптоксантина, ликопина) и низкими уровнями насыщенных жирных кислот и трансжиров.

Еще специалисты установили, что рыба, морепродукты, мясо птицы, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты с низким содержанием жиров положительно влияли на качество спермы. А обработанное мясо, соевые продукты, картофель, жирные молочные продукты, сыр, кофе, алкоголь, сладкие напитки и сладости снижали качество спермы.

Ученые пришли к выводу: переход на здоровое питание, например, Средиземноморскую диету может существенно увеличить шансы мужчины на отцовство.