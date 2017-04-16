По своим размерам холодное пятно сравнимо с красным. Его длина достигает 24 тысяч километров, а ширина — 12 тысяч километров. Атмосферное образование расположено в районе северного полюса газового гиганта.

Температура внутри пятна примерно на 200 кельвинов ниже, чем в окружающей термосфере планеты и составляет 700-100 кельвинов. Атмосферное образование астрономы изучали при помощи наземной обсерватории Very Large Telescope (Чили).

Ученые полагают, что Большое холодное пятно возникло примерно тысячу лет назад, а его наличие свидетельствует об устойчивости климата Юпитера и связано с существованием полярных сияний. Вероятнее всего атмосферное образование, как и его аналог, участвуют в охлаждении планеты.

Большое красное пятно имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину. Это больше любых линейных размеров Земли. Пятно представляет собой самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, а его наблюдением ученые занимаются в течение последних 300 лет.

Изображение — Popular Mechanics