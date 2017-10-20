В ночь на 21 октября жители Земли смогут увидеть звездопад, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды, связанным с кометой Галлея (1Р/Halley). Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды", — говорится в сообщении.

Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде.

Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает.