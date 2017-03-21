Древнейший приповерхностный участок литосферы находится на территории Канадского щита, занимающего северную половину Северо-Американской платформы (в том числе Гренландию). Обнаруженные на ней образцы содержат компоненты, возраст которых оценивается в 4,2 миллиарда лет. Это означает, что они сформировались спустя 200 миллионов лет после рождения Земли.

К подобным выводам ученые пришли, проведя датировку изотопов самария и неодима в гранитных породах, найденных на территории Канадского щита.

Исследованные образцы, по мнению авторов, представляют собой фрагменты одной из древнейших частей литосферы, сохранившихся с момента ее формирования. Данные материалы должны помочь прояснить историю древней Земли.