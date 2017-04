По словам ученых, след, который был найден в 40 километрах к северу от города Брума, оставил ящер, относящийся к зауроподам (Sauropoda). Эта группа включает в себя виды четвероногих динозавров, чьими характерными признаками являются длинные шеи и гигантские размеры. К ним, например, относятся диплодоки, апатозавры и брахиозавры.

Палеонтологи также нашли 20 других следов, принадлежавших другим ящерам, в том числе как минимум пяти видам хищников, шести видам панцирных динозавров и стегозавру (Stegosaurus). Возраст находок оценивается в 90-115 миллионов лет. Они стали первым свидетельством обитания стегозавров в Австралии.

