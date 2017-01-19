Специалисты проанализировали 36 тысяч костных фрагментов, которые были взяты из Канадского музея цивилизации в Гатино. На исследование было потрачено около двух лет.

Комплексный анализ отдельных объектов показал неоспоримые подтверждения человеческой деятельности. На самом раннем из них — нижняя челюсть лошади, возраст которой составляет 23-24 тысячи лет — были обнаружены следы каменных инструментов.

"Несколько ровных и V-образных линий на поверхности костей были сделаны каменным орудием, которое использовалось для снятия кожи, — говорит ведущий автор исследования Ариан Берк. — Бесспорно, эти знаки были оставлены людьми".

Таким образом ученые доказали гипотезу о том, что Американский континент был заселен еще во время последнего ледникового максимума. Вместе с этим, процесс заселения Америки является предметом споров и существует множество иных гипотез. Так, согласно самой распространенной из них, первое переселение состоялось около 11 тысяч лет назад.