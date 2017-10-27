Надувное здание называется "ледяной дом" (Mars Ice Home) и должно будет защитить людей на Красной планете от радиации и других природных катаклизмов. Жилище отправят в космос в ноябре 2018 года в рамках миссии MISSE-11, пишет издание Inhabitat.

Mars Ice Home спроектировали около года назад. Это надувной купол с двойными стенками. Пространство между ними планируют заполнить водой и льдом уже непосредственно на месте назначения. Ученые надеются найти способ добычи воды на Марсе и значительно удешевить переброску ресурсов.

Лед в марсианском доме будет защищать астронавтов от радиации. По мнению разработчиков, этот материал гораздо лучше справляется с поставленной задачей, нежели алюминий. В то же время стены будут полупрозрачными, что позволит свету проникать внутрь дома для естественного освещения. Подробную схему марсианского жилого модуля можно найти на сайте разработчика Clouds Architecture Office.

Прежде чем первые люди поселятся на Марсе, "ледяной дом" планируют испытать в космосе. Жилой модуль отправят на МКС уже через год. Там материалы дома прикрепят на внешней стороне станции, чтобы увидеть, как они изменятся после длительного пребывания в суровых условиях открытого космического пространства. Затем модуль вернут на Землю и отправят ученым для исследований.

Ранее сотрудники NASA заявляли, что полет на Марс возможен уже в 2030-х годах. Год назад владелец частной компании SpaceX Илон Маск представил план пилотируемого полета к Марсу, пообещав доставить туда миллион человек.