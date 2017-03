Фото: Zumapress / Globallookpress.comКанадские медики назвали главную опасность от употребления коктейлей, состоящих из алкоголя и энергетических напитков с высоким содержанием кофеина. Соответствующая работа опубликована в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, сообщает EurekAlert!