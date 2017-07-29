В 2015 году капитализация частной компании оценивалась в 11 миллиардов долларов. Почти двукратный рост стоимости SpaceX связывается с внедрением многоразовых технологий и фактическим завоеванием рынка коммерческих пусков, что повышает ее привлекательность для инвесторов.

В компании отказались от комментариев. В настоящее время в распоряжении SpaceX имеются многоразовые ракета Falcon 9 и грузовой корабль Dragon, планируются испытания сверхтяжелого носителя и пилотируемого аппарата. К концу 2017 года на долю компании придется 45 процентов мирового рынка коммерческих пусков.

The New York Times отмечает, что капитализацию 20 миллиардов долларов преодолели, кроме SpaceX, такие молодые и действующие на глобальном рынке технологичные компании, как американские Uber, Airbnb, Palantir и WeWork, а также китайские Didi Chuxing и Xiaomi.