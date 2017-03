Названо небесное тело, максимально похожее на древнюю Землю

Foto: NASA

Британские и американские ученые показали, что древняя Земля напоминала современный Титан — спутник Сатурна с углеводородными водоемами и атмосферой. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает Мэрилендский университет в Колледж-Парке (США).