К примеру, неандертальцы, обитавшие на территории современной Бельгии, употребляли в пищу шерстистых носорогов и диких овец. С другой стороны, люди из Испании предпочитали кедровые орехи, мох и грибы. У последних ученые также обнаружили флюс и воспаление желудка.

С ними неандертальцы боролись самолечением — при помощи продуцирующих антибиотики бактерий Penicillium, содержащихся в коре, ветках и листьях тополя. Эти же природные элементы содержат салициловую кислоту (активный ингредиент аспирина). Также ученые секвенировали практически весь геном организмов, обитавших в ротовой полости неандертальцев более 48 тысяч лет назад.

К таким выводам специалисты пришли, изучив зубной камень древних людей, содержавший следы ДНК животной и растительной пищи, которую употребляли неандертальцы. Исследованные образцы принадлежали пяти существам, чьи останки были обнаружены на территории пяти стран Европы.