Китайские ученые заявили, что создали рабочую версию бестопливного двигателя EmDrive, принцип действия которого до сих пор остается неизвестным.

Аппарат испытали на борту космической лаборатории "Тяньгун-2" и теперь собираются использовать на орбитальных спутниках, сообщает Daily Mail.

На пресс-конференции, которая прошла в Пекине, исследователи из Китайской академии космических технологий подтвердили, что правительство КНР с 2010 года финансирует исследования двигателя, который якобы нарушает закон сохранения импульса.

По словам ученых, им удалось построить несколько версий устройства для испытаний в невесомости. Результаты экспериментов, в которых учитывалось влияние различных факторов, подтвердили, что EmDrive действительно создает небольшую тягу.

Статья ученых NASA, ранее подтвердивших, что двигатель работает, была опубликована 17 ноября в Journal of Propulsion and Power. В ней сообщается, что EmDrive способен развить тягу в 1,2 миллиньютона на киловатт.

Двигатель EmDrive представляет собой устройство из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний. Внешне агрегат напоминает положенное на бок ведро. Такая конструкция позволяет, по словам инженеров, преобразовывать излучение в тягу. Силовая установка на основе EmDrive позволила бы достичь края Солнечной системы не за несколько десятилетий, а за несколько месяцев.

Фото: NASA