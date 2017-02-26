Ученые из Университета Цюриха обнаружили: вещество BIIB074 способно облегчить боль у людей с невралгией тройничного нерва. Это хроническое заболевание сопровождается острой болью в челюстно-лицевой области.

Специалисты отмечают, что BIIB074 лучше других лекарств от данного заболевания, которые часто вызывают усталость и проблемы с концентрацией внимания.

Для того, чтобы болевые сигналы поступили в мозг, необходима активация натриевых каналов в мембране нейронов. Натриевые каналы "1.7" обычно активны в нервах, проводящих боль. Высокая интенсивность боли сопровождается высокой активностью этих каналов. Блокирование натриевых каналов подавляет болевые ощущения, пишет Zee News.

При невралгии тройничного нерва нерв повреждается у основания черепа. Однако эта область труднодоступна для местных инъекций. Поэтому требуется медикаментозное лечение. Исследование показало, что BIIB074 блокировало активность натриевых каналов. Чем активнее становились каналы, тем сильнее действовало вещество. Этим BIIB074 отличается от существующих лекарств, которые блокируют каналы при любом уровне их активности, что приводит к возникновению побочных эффектов.