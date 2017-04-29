"Вместо протяженного, как у кометы, хвоста грубая пузыреобразная форма гелиосферы обусловлена сильным межзвездным магнитным полем — значительно более сильным, чем предполагалось ранее", — рассказал ведущий автор исследования Костас Диалинас.

Такие результаты ученые обнаружили после анализа данных, полученных четырьмя космическими миссиями: Cassini и IBEX (Interstellar Boundary Explorer), а также Voyager 1 и 2.

До этого ученые полагали, что гелиосфера имеет похожий по форме на кометную кому хвост. Новое исследование опровергло такую точку зрения, несмотря на то, что у астросфер ряда звезд (например, у звезды Мира из созвездия Кит) специалисты наблюдали подобные формы.

Гелиосфера представляет собой область вокруг Солнца, в которой сильно влияние магнитного поля светила. Физически данное пространство ограничивается гелиосферной мантией (в ней движение солнечного ветра принимает турбулентный характер) и гелиопаузой (здесь происходит окончательное торможение солнечного ветра). Для звезд, отличных от Солнца, вместо этого используется термин астросфера.