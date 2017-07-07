Специалисты заинтересовались вопросом, насколько эффективно поступают в организм различные формы витамина D. Для этого ученые в течение двух зим наблюдали за 335 женщинами из Южной Азии и Европы. Участниц эксперимента разделили на пять групп, каждая получала сок или печенье (с витаминами D2 и D3) либо плацебо.

Эксперты обнаружили, что витамин D3 усваивается в два раза лучше, чем форма D2. Содержание витамина D3 у женщин, которые получали его с соком и печеньем, по окончании эксперимента, длящегося 12 недель, было на 75 и 74 процента выше, чем у тех, кто получал форму D2 с теми же продуктами.

В настоящее время большинство правительственных ведомств различных стран мира, в частности США, считают, что обе формы витамина D эквивалентны друг другу. Витамин D2 имеет растительное происхождение и поступает в организм человека только с пищей, тогда как форма D3 может синтезироваться в коже под действием ультрафиолета, а также поступать в организм вместе с пищей животного происхождения.

Витамин D играет ведущую роль в регулировании абсорбции кальция и стимуляции роста костной ткани. Доказана его эффективность в профилактике рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, а также ожирения, болезней сердца и депрессии. Показано, что витамин D взаимодействует с генами долгожительства.