Тем самым ученые опровергли миф о том, что эти грызуны стали жить рядом с человеком лишь при появлении сельского хозяйства. О результатах исследования кратко рассказывает издание Gizmodo.

Специалисты проанализировали окаменелые останки мышей, найденные в регионе Левант, который охватывает страны, расположенные к востоку от Средиземного моря (Сирия, Ливан, Иордания и другие). Ученые применили метод геометрической морфометрии, позволяющий выявить трудноразличимые особенности в костях различных видов грызунов. Кроме того, они установили возраст окаменелостей с помощью радиоуглеродного датирования.

Исследователи также посетили деревни коренного африканского народа масаи, где смогли изучить взаимодействие между аборигенами и мелкими млекопитающими.

Оказалось, что предки домовых мышей были малочисленны и конкурировали в дикой среде с другими видами грызунов. Однако появление постоянных человеческих поселений примерно 15 тысяч лет назад позволило им получить доступ к продовольствию и надежному укрытию. Животные стали питаться зерном, пищевыми отходами и растениями, растущими на свалках органического мусора. Хотя им приходилось конкурировать с короткохвостыми мышами, предшественники Mus musculus имели перед ними преимущества (например, высокую скорость передвижения), что позволило им широко расселиться.

Домовые мыши являются переносчиками многих инфекций, опасных для человека, например псевдотуберкулеза, везикулярного риккетсиоза, а также туляремии и чумы.