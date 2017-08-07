Род Homo, к которому принадлежит современный человек, возник 2,5-2,8 миллиона лет назад, когда произошла вспышка видообразования. Считается, что это стало возможным благодаря глобальному изменению климата.

При этом исчезали одни места обитания и появлялись другие, что провоцировало возникновению новых видов. Однако американские ученые смоделировали эволюционное развитие жизни на Земле без влияния внешних факторов.

Оказалось, что в процессе эволюции вспышки видообразования могут происходить случайно. При этом по масштабам они сравнимы с той, что привела к появлению человека. По мнению исследователей, это указывает на то, что род Homo мог возникнуть без участия климатических изменений.

Ученые полагают, что будущие исследования должны помочь определить точные причины возникновения определенных человеческих черт, например большого мозга.