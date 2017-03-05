Кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов может помочь при суперрефрактерном эпилептическом статусе. Он смертелен в 60% случаев, пишет The Daily Mail. Эпилептический статус — это состояние, при котором эпилептические приступы следуют один за другим.

Когда эпилептический статус сохраняется в течение 24 часов и лекарства не помогают, пациента вводят в кому. На следующий день человека выводят из комы. Если приступы продолжаются, то эпилептический статус считается суперрефрактерным. В исследовании участвовали 15 пациентов в возрасте от 18 до 82 лет, госпитализированных с суперрефрактерным эпилептическим статусом.

Специалисты перевели больных на кетогенную диету с содержанием жиров и углеводов в соотношении 4:1. Пациентов кормили с помощью зонда в течение 72 часов. Затем медики отменяли препараты, чтобы оценить наличие приступов. Если приступы прекращались, пациенты оставались на кетогенной диете до тех пор, пока не начинали есть самостоятельно.

Потом больных переводили на модифицированную диету Аткинса с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Если приступы продолжались, пациентам давали дополнительные лекарства. За время исследования один пациент умер. Однако у 79% больных приступы прекратились. Две трети пациентов столкнулись с негативными последствиями диеты, включая запор, потерю веса и повышение уровня холестерина. Ученые подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.