В исследовании приняли участие 160 ветеранов войн в Ираке и Афганистане (средний возраст — 32 года). Некоторые получали сотрясение мозга один раз или больше, а остальные — нет. Добровольцам сделали МРТ. Ученые измеряли толщину коры головного мозга в 7 регионах, которые первыми начинают атрофироваться при болезни Альцгеймера, и 7 контрольных областях.

Исследователи установили: сотрясение мозга оказалось связано с истончением коры в областях мозга, которые первыми страдают при деменции. Ученые подчеркивают, что аномалии были обнаружены у относительно молодых людей. Вероятно, выводы специалистов помогут другим исследователям разобраться в причинах связи между сотрясением мозга и нейродегенеративными заболеваниям.