Светило EBLM J0555-57Ab в 85 раз тяжелее Юпитера, а по своим размерам немного крупнее Сатурна. Оно вместе с двумя звездами солнечной массы, EBLM J0555-57A и EBLM J0555-57B, является частью тройной системы, расположенной в 600 световых годах от Земли в созвездии Скульптора.

EBLM J0555-57Ab вращается вокруг EBLM J0555-57A, однако практически не отдает свою материю второму. Ученым пока неизвестны механизмы, благодаря которым возникла исследованная тройная система. Первоначально астрономы полагали, что EBLM J0555-57Ab является крупной экзопланетой, однако последние наблюдения позволили уточнить статус объекта.

Изображение: University of Cambridge