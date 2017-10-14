Исследователи используют гениталии обыкновенных тюленей и трех видов китообразных: дельфинов-афалин, обычных дельфинов и морских свиней (относятся к зубатым китам). После этого они накачивают пенисы солевым раствором, имитируя эрекцию, вводят их в половые пути самок и фиксируют с помощью раствора формальдегида. Органы затем сканируются компьютерным томографом (КТ).

Ткани были извлечены у животных, умерших от естественных причин. Части тела млекопитающих были заморожены не позднее 24 часов после смерти и отправлены в лабораторию. Это позволило сохранить гениталии в хорошем состоянии.

Оказалось, что у обыкновенных дельфинов и тюленей пенисы свободно входят во влагалище, однако у афалин и морских свиней имеются вагинальные складки, которые препятствуют проникновению полового органа слишком глубоко. Сложная структура гениталий необходима для обеспечения полового отбора, когда оплодотворение может совершаться лишь самцами с определенной формой пениса.

По словам ученых, исследования полового процесса у китов необходимы для возможного искусственного поддержания численности китообразных.