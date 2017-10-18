Если следовать принципам правильного питания и посвятить время физическим тренировкам, то можно в первую неделю потерять около одного килограмма. Такое снижение веса однозначно не навредит здоровью человека.

В первую неделю будет уходить вода, но не жир. Далее снижение веса не должно превышать 500 граммов в неделю. Чтобы ускорить процесс безопасного похудения, диетологи рекомендуют увеличить в рационе количество сложных углеводов, одновременно сохраняя дефицит калорий. Расход должен превышать поступающий объем.

При этом диетологи считают, что одной недели в целом мало для существенного снижения веса.