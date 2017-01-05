Как отмечается в статье, "зомби-апокалипсис" — это один из самых популярных вариантов конца света. Поясняется, что изучение подобных явлений может помочь медикам в исследовании последствий возникновения вспышек пока неизлечимых и смертельно опасных болезней.

Ученый Джеймс Мур из университета Лестера объяснил, что скорость развития "зомбапокалипсиса" зависит от двух главных параметров — того, с какой вероятностью и как быстро происходит процесс "зомбификации" после контакта с зомби, и продолжительности их жизни.

Как показали расчеты, даже всего одного зараженного человека в достаточно густо населенной местности, в принципе, хватает для того, чтобы вызвать масштабную эпидемию примерно на 20-й день после его заражения. Через 100 дней, как показывают расчеты исследователей, на Земле будет жить всего 181 человек и примерно 190 млн зомби.