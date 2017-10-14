"Будущее уже здесь, — заявила София. — Мы умнее и нацелены на беспроигрышный результат, поэтому искусственный интеллект способен помочь эффективно распределить существующие в мире ресурсы, вроде еды с водой".

Мохаммед напомнила об опасности искусственного интеллекта и заявила, что люди должны контролировать развитие машин, чтобы избежать катастрофы.

Во время интервью в марте 2016 года София на вопрос "Будешь ли ты убивать людей?" дала положительный ответ. Позже, в апреле 2017-го, выступая на американском телевидении, она рассказала о желании захватить мир, однако добавила, что это всего лишь шутка.

Человекоподобная София умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах размещены специальные камеры, встроенные для установки зрительного контакта с собеседником. При разработке гуманоида его создатель Дэвид Хансон вдохновлялся образами британской актрисы Одри Хепберн.