Исследователи проанализировали данные 608 человек, которым делали экстренные операции в 2012-2016 годах. Изображения областей живота и таза участников, полученные с помощью компьютерной томографии, позволили ученым оценить соотношение объемов талии и бедер пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это соотношение у мужчин должно быть не больше 0,90, а у женщин — не больше 0,85.

Почти у 70% участников исследования соотношение объемов талии и бедер оказалось больше или равно 1. Эти люди вошли в первую группу. Во вторую группу попали все остальные (те, у кого соотношение объемов талии и бедер было меньше 1). Исследование показало, что с осложнениями столкнулись 44,3% пациентов из первой группы и всего 8,7% участников из второй группы. Кроме того, люди из первой группы лежали в больнице в среднем 5,8 дня, а пациенты из второй — 2,8 дня.

Еще специалисты обнаружили, что у участников из первой группы риск повторного попадания в больницу в течение месяца после операции был выше, чем у людей из второй группы (32,5% против 7,1%). Смертность в первой группе тоже оказалась выше по сравнению со второй группой (7,7% против 1,1%). В целом соотношение объемов талии и бедер, равное 1 и больше, увеличивало риск осложнений в 7 раз, а вероятность смерти — в 6 раз.