По мнению ученых, содержащиеся в астероидах глины богаты водородом. Благодаря этому они обеспечивают более высокую (примерно на десять процентов), чем алюминий, защиту пилотируемых кораблей от потоков протонов и космических лучей.

Исследователи предлагают создать на основе подобной глины композитный материал. Предполагается, что он будет использован либо в качестве обшивки космических кораблей, либо как составная часть скафандров.

Для добычи глины на астероидах авторы предлагают задействовать роботов, но не раскрывают механизмы организации подобной миссии. По их мнению, использование материи небесных тел позволяет экономить на стоимости крупных исследовательских инициатив по исследованию дальнего космоса.

Главную опасность для человека, находящегося вне магнитосферы Земли, представляют космические лучи и потоки заряженных частиц от Солнца (прежде всего протонов). Они стимулируют развитие раковых заболеваний и мутаций.