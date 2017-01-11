В Лас-Вегасе прошла выставка потребительской электроники CES-2017, на которой были представлены необычные гаджеты и роботы. Одна из разработок выделилась на фоне остальных. Робот CellRobot состоит из отдельных шарообразных модулей, которые соединяются друг с другом, что позволяет его трансформировать в различные формы бесчисленное количество раз.

Из этих шаров можно создавать механизмы различной формы и с разным функционалом. Конечный продукт может ползать по полу благодаря своим "рукам" или же к нему можно прикрепить колеса — скорость устройства составит два метра в секунду.

"CellRobot — это модульный робот, и каждый из его модулей очень прост. Комбинирование модулей позволяет создавать совершенно разных роботов, а управлять ими можно при помощи приложения для смартфона", — заверил разработчик устройства и по совместительству исполнительный директор компании Цзян Ян в интервью DailyMail.com.

Кроме того, приложение позволяет общаться и с другими пользователями подобных ботов, благодаря чему можно обсудить придуманные концепции.

Изначально пользователь может купить комплект с определенным количеством модулей — до десяти штук. Но позже можно приобрести еще несколько дополнительных модулей, благодаря чему человек сможет создать больших по размеру ботов.

Разработчики уверяют, что можно собирать бесконечное количество комбинаций роботов благодаря разным модулям. Кроме того, в приложение будет предварительно загружена картотека с сотнями различных конфигурация для роботов, которые человек сможет собрать "на пробу". Так что, если надоест один вид робота, ему можно будет через какое-то время переделать в другого.

Инженеры компании CellRobot представили на выставке несколько конфигураций роботов — от ползающих с несколькими "конечностями" до устройства с двумя большими колесами. По словам разработчиков, их устройство нацелено на обучение, в том числе программированию. Они сравнивают своего бота с "клетками человека", которые при взаимодействии друг с другом создают целый организм. Робот ориентирован на детей от 12 лет и старше.