Американские, китайские и итальянские геологи раскрыли секрет долговечности древнеримского бетона, постройки из которого насчитывают более двух тысяч лет. Соответствующее исследование опубликовано в журнале American Mineralogist, кратко о нем сообщает The Telegraph.

Бетон, используемый строителями в Древнем Риме, был высокого качества из-за применения смеси морской воды, вулканического пепла и извести, которая способствует росту минерализации и, как следствие, высокой прочности материала.

К подобным выводам авторы пришли, исследовав при помощи рентгеновского излучения фрагмент бетонной плиты древнеримского пирса из города Орбетелло (Италия). Ученые обнаружили, что в трещинах материала происходит формирование минералов, данный процесс вызван приливной эрозией. Это доказывает, что воздействие морской воды на бетон продолжается даже после завершения строительства.

Сочетание золы, воды и извести приводит к пуццоланической реакции, примерно такие же процессы способствуют формированию вулканических туфов. Наблюдая за последними, римляне, как полагают ученые, и создали собственную технологию производства бетона.

Современный бетон как правило изготавливается из портландцемента, включает в себя песок и щебень, минерализация данного материала не увеличивается при его смешивании с морской водой. Применяемый в настоящее время материал обычно деградирует в течение нескольких десятилетий.