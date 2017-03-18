По мнению ученых, причиной того, что 717 миллионов лет назад за примерно сто тысяч лет большая часть обледенела, явилась вулканическая активность на месте Франклинской магматической провинции, расположенной на территориях современных Аляски и Канады.
Извержения приводили к выбросу в тропопаузу (слой газовой оболочки между тропосферой и стратосферой, расположенный на высоте 6-20 километров), диоксида серы и сероводорода. Эти соединения приводили к формированию в стратосфере сульфатных аэрозолей — капель, отражающих солнечный свет и таким образом снижающих нагрев нижележащих слоев атмосферы и поверхности планеты. Во время вулканической активности это, по мнению авторов, привело к снижению высоты тропопаузы.
Ученые замечают, что извержение вулкана Пинатубо на филиппинском острове Лусон, произошедшее в 1991 году, привело к выбросу в атмосферу десяти миллионов тонн серы, что в течение года снизило глобальную температуру на примерно 0,5 градуса Цельсия.
Авторы также отмечают наличие петли обратной связи — усиление вулканической активности в древности, когда оледенение распространилось вплоть до территории современной Калифорнии, привело к еще более интенсивному отражению льдами солнечного света и следующему за этим еще более быстрому охлаждению планеты.
Ранее ученым было известно, что формирование Франклинской магматический провинции и первое глобальное оледенение неопротерозойской эры происходили примерно в одно и то же время. Проведенное исследование выявило возможную причинную взаимосвязь между явлениями.