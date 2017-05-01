Специалисты пришли к выводу, что первые одомашненные лошади произошли от большой, а не малой, группы жеребцов, поскольку исследованные образцы Y-хромосом древних коней демонстрировали высокое разнообразие, сообщает Lenta.ru.

Ученые считают, что избыток вредоносных мутаций у современных лошадей начал накапливаться примерно 2,3 тысячи лет назад и не связан с ранним периодом одомашнивания этих животных.

Авторы исследовали останки кобылы, обитавшей совместно с человеком 4,1 тысячи лет на территории современной Челябинской области и двух жертвенных жеребцов, обитавших в Сибири 2,7 тысячи лет назад. Также они изучили 11 умерщвленных лошадей, живших на территории современного Казахстана 2,3 тысячи лет назад.

Ученые сходятся во мнении, что одомашнивание лошадей началось примерно 5,5 тысячи лет назад в казахских степях и связано с Ботайской культурой.