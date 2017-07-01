Специалисты полагают, что примерно 3,5 тысячи лет Эйвбери представлял собой площадку квадратной формы, ограниченную деревянными сооружениями. Археологи полагают, что тогда же площадка приобрела культовый статус и вокруг нее стал формироваться сохранившийся до сих пор каменный круг.

По оценкам ученых, деревянный квадрат существовал несколько столетий, после чего был демонтирован. Сегодня о его существовании свидетельствуют характерные следы на поверхности земли, которые ученым впервые удалось рассмотреть с вертолета.

К настоящему времени Эйвбери, находящийся в графстве Уилтшир (Англия), включает в себя три каменных круга (один внешний и два внутренних). Большая окружность была образована примерно сотней камней и в диаметре превышает 300 метров.