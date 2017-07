Как передает издание N+1, испытания моделей новой летающей машины уже состоялись и признаны успешными, однако подробности о них компания пока не раскрывает.

DR-7, разрабатываемый DeLorean Aerospace (стартап не связан с производителем спорткаров DMC-12, на котором летали герои фильма "Назад в будущее"), будет выполнен по схеме ховербайка с двумя поворотными вентиляторами: один в носовой части и один — в кормовой.

Длина перспективной машины составит около шести метров. Размах крыльев тоже будет около шести метров в разложенном положении и 2,3 метра — в сложенном. Согласно проекту, машина сможет развивать скорость до 386 км/ч, а крейсерский полет выполнять на скорости 240 км/ч.

Перспективная машина будет полностью электрической. Подробности о дальности ее полета пока неизвестны. До конца текущего года разработчики планируют собрать первый летный прототип машины. Когда именно может начаться ее серийное производство, пока неизвестно. DeLorean Aerospace планирует продавать DR-7 по 250-300 тысяч долларов.

