Ученые разгадали вековую загадку так называемого Кровавого водопада (Blood Falls), вытекающего из ледника Тейлора в Антарктиде.

Новое исследование, проведенное американскими учеными и опубликованное в журнале Journal of Glaciology, указывает на то, что вытекающая красноватая вода зажата на глубине под ледником и имеет возраст более миллиона лет.

Водопад известен тем, что время от времени из ледника начинает течь красная вода, чей оттенок связан с наличием в ней железа. При помощи радара ученые смогли определить источник этой воды. Выяснилось также, что эта вода может оставаться жидкой в условиях чрезвычайно холодного ледника, что ранее считалось невозможным.

"Несмотря на то, что это звучит парадоксально, вода при замерзании отдает тепло, которое растапливает окружающий холодный лед, — пояснили авторы работы. — Ледник Тейлора считается самым холодным из тех, в которых течет жидкая вода".