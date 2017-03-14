Российские биологи нашли возможные причины развития гипертонии (стойкого повышения артериального давления). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Experimental Physiology, кратко о нем сообщает Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.

Одну из возможных причин развития гипертонии ученые видят в изменении нервной активности и кровотока в головном мозге, происходящем в раннем возрасте, сообщает Lenta.ru.

К таким выводам специалисты пришли, сравнив две группы крыс. Первая имела нормальное артериальное давление, вторая — аномальное, получившее развитие в период от четырех до шести недель от рождения и характерное для них в дальнейшем.

У грызунов во второй группе, по сравнению с первой, ученые наблюдали сдвиги в показателях кровотока в определенных артериях, а также изменения в активности головного мозга, в частности, ее уменьшение в префронтальной коре и повышение в районе гипоталамуса.

У 90-95 процентов людей высокое кровяное давление не имеет явно наблюдаемых причин. Между тем гипертония является одним из факторов риска для заболеваний головного мозга, почек, сердца, глаз и других органов. Исследование российских ученых может помочь в профилактике данных заболеваний.