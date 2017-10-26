Как пишет Ходжсон, негативный сексуальный опыт у женщин может быть обусловлен незнанием того, как работает человеческое тело. Стыд и боязнь быть заклейменной окружением препятствуют самостоятельному исследованию своей сексуальности. Так, мастурбация, которая часто осуждается обществом, является одним из способов научиться получать удовольствие или приносить его другому человеку.

Нежелание заниматься сексом может возникнуть из-за насилия. Тревожные воспоминания способствуют снижению уровня возбуждения, в результате чего половой акт становится затруднительным. В этом случае необходима помощь психотерапевта. Также на сексуальную активность негативно влияет строгое религиозное или моралистическое воспитание.

Другими причинами отсутствия полового влечения являются различные заболевания, в том числе те, что передаются половым путем, депрессия, употребление психоактивных веществ или алкоголя.

Неприятный сексуальный опыт может быть связан и с тем, что женщина не достигает оргазма. В этом случае Ходжсон рекомендует парам тратить на прелюдию не менее 15-20 минут, а также прибегать к дополнительной стимуляции.