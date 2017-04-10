Астрономы из Обсерватории Конкоя пришли к выводу, что система TRAPPIST-1 может оказаться непригодной для жизни. Они объясняют это тем, что на звезде, вокруг которой вращается семь экзопланет, происходят мощные выбросы плазмы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали данные о светимости звезды, полученные космическим телескопом "Кеплер". За 80-дневный период они зафиксировали 42 вспышки высокоэнергетического излучения. Пять из них имели сразу несколько пиков интенсивности. Среднее время между этими вспышками составляло всего 28 часов.

По мнению ученых, местные геомагнитные бури в сотни или тысячи раз сильнее тех, что происходили на Земле, включая Солнечный супершторм 1859 года. Во время этого события по всему миру наблюдались яркие полярные сияния. Кроме того, произошел отказ телеграфных систем в Европе и Северной Америке.

По данным специалистов, чтобы атмосфера стабилизировалась после столкновения с выбросом плазмы от TRAPPIST-1 должно пройти около 30 тысяч лет. Кроме того, сила магнитного поля экзопланет для системы должна достигать десятков и сотен Гаусс, хотя у Земли эта величина составляет 0,5 Гаусс.

В 2016 году астрономы объявили, что им удалось обнаружить систему TRAPPIST-1, в которой находятся три экзопланеты. Они вращаются вокруг красного карлика, удаленного от Земли на расстояние в 39 световых лет. Небесные тела удалены друг от друга на расстояние, которое в десять раз меньше дистанции Марса от Земли.