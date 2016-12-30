YouTube-канал Suzumori Endo Robotics Laboratory опубликовал видео, в котором показан 20-метровый робот-манипулятор, состоящий из заполненных гелием воздушных шаров.

По словам разработчиков, устройство, названное Giacometti Arm with Balloon Body, весит всего 1,2 килограмма и в сложенном состоянии может уместиться в багажник легкового автомобиля. Чтобы заставить "руку" двигаться, инженеры приделали к ней пневматические искусственные мышцы.

Цель инженеров заключалась в том, чтобы создать манипулятор, который не может причинить вреда, если упадет на стоящих под ним людей. Однако он не способен поднимать тяжелые предметы и не может заменить промышленных роботов. Разработчики, однако, считают, что "роборука" может использоваться при поисково-спасательных работах.