Для создания прибора, названного солнечным харвестером (solar-powered harvester), были использованы металлорганические соединения (МОС). Последние представляют собой вещества, состоящие из металлов, например магния и алюминия, и органических молекул. Этот материал способен формировать жесткие пористые структуры, в которых можно хранить жидкости или газы. В данном случае применялось МОС, включающее цирконий и адипиновую кислоту, связывающую водяной пар.

Ученые взяли крошечные кристаллы МОС и поместила их между гелиоустановкой, собирающей энергию солнечного света, и конденсатором, в котором осуществляется переход пара в жидкость. Когда воздух проникает в металлорганический материал, молекулы воды "прилипают" к внутренней поверхности пор. Солнце нагревает МОС, в результате чего водяной пар выталкивается в конденсатор. Образующаяся жидкость затем собирается в коллекторе и может использоваться для питья.

По словам разработчиков, устройство способно получать воду из воздуха, влажность которого не превышает 20 процентов. Оно способно спасти от жажды заблудившегося в пустыне человека, а также может решить проблему нехватки воды в регионах, страдающих от засухи.

Фото: MIT