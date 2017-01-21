Как поясняет N+1, при сердечной недостаточности миокард левого желудочка сердца не способен обеспечивать полноценный кровоток и кровоснабжение органов и тканей.

В тяжелых случаях для поддержания кровообращения применяют вспомогательные имплантируемые насосы, которые перекачивают часть крови, разгружая левый желудочек. Такие устройства нуждаются в постоянном мониторинге и требуют приема антикоагулянтов для предотвращения свертывания крови.

Разработанный учеными силиконовый робот-"чехол", покрытый биосовместимым гидрогелем, лишен этих недостатков, поскольку не контактирует с кровью. Он плотно облегает сердце, а внутри него находятся два слоя пневматических искусственных мышц. Как и волокна миокарда, актуаторы внутреннего слоя расположены циркулярно, а внешнего — спирально. Их одновременное сокращение вызывает сжатие и скручивание робота, которые повторяют естественные движения сердца.

Актуаторы робота подключены шлангами к внешнему насосу, а работой всей системы управляет программируемый алгоритм, который синхронизирует актуаторы с сокращениями сердца по ЭКГ или по скорости кровотока в аорте.

Ученые успешно испытали устройство на шести свиньях с искусственно вызванной сердечной недостаточностью — робот значительно повысил минутный объем кровотока у животных и даже смог обеспечить достаточное кровообращение при полной остановке сердца.

Как полагают исследователи, их работа служит доказательством концепции, что мягкие роботы способны эффективно и безопасно взаимодействовать с живыми тканями. Однако для внедрения в медицинскую практику роботу предстоит пройти масштабные доклинические и клинические испытания.