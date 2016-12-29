У одного изделия есть устройство для автоматического подмывания, электролизный смыв и функция ультрафиолетового обеззараживания. Другим можно управлять со смартфона через Bluetooth (остается лишь надеяться, что его нельзя будет взломать!). Накануне Нового года корреспондент BBC Future изучал будущее сантехники.

Для большинства из нас теплое сиденье унитаза становится не самым приятным открытием — как правило, это означает, что туалетной комнатой только что кто-то воспользовался.

А если, повернув голову, вместо рулона туалетной бумаги мы обнаружим лишь голые стены и пульт управления, то можем решить, что попали в форменный ад.

Но у пульта управления есть опции подмывания и сушки. Нажмите кнопку, и снизу к вам приблизится то, что создатели этого унитаза изящно назвали "волшебной палочкой", а именно — автоматический манипулятор, подающий струю воды с регулируемыми скоростью и под регулируемым углом. За этим последует струя горячего воздуха.

Когда вы встанете, унитаз автоматически закроет крышку, произведет смыв, а затем — ультрафиолетовую очистку.

Унитазы серии Toto Actilite с "волшебной палочкой" Washlet можно приобрести за каких-то 12 500 долл. США.

Наверное, нет ничего удивительного в том, что производителем этого агрегата является японская компания.

Но Toto открыла лондонский офис в 2009 году и с тех пор пытается покорить более привередливый европейский рынок, причем конкуренцию ей готовы составить многие другие производители.

Высокотехнологичная сантехника перестает быть уделом сверхбогачей. И, возможно, со временем она поможет повысить уровень санитарии по всему миру.

Это не автомойка, где вы просто сидите в машине и надеетесь на лучшее

Но сперва поговорим о том, как работает умный унитаз. Возможно, вас беспокоит то, что "волшебная палочка" будет совершать свои манипуляции так близко от самых интимных частей вашего тела.

Однако Флойд Кейс, менеджер по британским проектам в европейском отделении производителя Toto Europe, уверяет, что бояться нечего: "Это не автомойка, где вы просто сидите в машине и надеетесь на лучшее. Когда вы садитесь на наш унитаз, активизируется вмонтированный в сиденье сенсор".

"Сиденье подогрето до приятной температуры, дезодоратор обеспечивает приятный запах. Если захотите подмыться, то при помощи пульта управления можно задать две опции — заднее подмывание (название говорит само за себя) и переднее, которое иногда называют женским".

При этом из камеры, которая обрабатывается водой под давлением, выдвигается автоматический манипулятор, который омывает вас струей воды со скоростью приблизительно 70 капель в секунду.

"Можно изменять положение манипулятора, интенсивность струи и, разумеется, температуру воды — все при помощи пульта управления, — говорит Кейс. После этого можно включить сушилку, в которой используется струя горячего воздуха".

Весь этот процесс, помимо прочего, невероятно гигиеничен. В процессе смыва вода "электролизируется", превращая растворенные соли в слегка кислотный раствор, убивающий бактерии.

Унитаз также снабжен источником ультрафиолетового излучения, который включается при закрывании крышки. Ультрафиолетовые лучи взаимодействуют с фотокаталитическим покрытием внутренней поверхности керамического унитаза, убивая любые оставшиеся микроорганизмы.

Хакеры и ваш унитаз

Еще одна японская компания, Lixil, предлагает продукт Satis G-Type, у которого немало схожих функций. Вместо "волшебной палочки" свое устройство для подмывания Lixil назвал "распылитель". Поскольку волшебства тут нет, продукт относительно недорог — около 5 тыс. долл. США.

К этому унитазу можно подключиться со смартфона через Bluetooth, предварительно установив себе приложение My Satis — тогда вы сможете контролировать функции подмывания (параметры струи, температуру воды и давление воздуха при сушке).

В приложении доступен "дневник посещений туалета" — если пожелаете, можно отслеживать регулярность этого процесса в целях контроля состояния здоровья.

Как и в случае с любыми устройствами, работа которых основана на концепции "интернета вещей", разработчикам из Lixil пришлось учесть возможность удаленного взлома системы — что, если кто-нибудь перехватит управление вашим распылителем?

"Для получения удаленного доступа к управлению продуктом Satis необходимо совершить несколько операций, — обнадеживает Мартин Мизутани, директор по новым разработкам компании Lixil Water Technology. — Для доступа со смартфона требуется сначала произвести процесс сопряжения устройств — создать уникальное соединение между вашим смартфоном и унитазом".

Бесплатные общественные туалеты Garv Toilets, размещаемые в преимущественно бедных районах Индии, автономны в плане расхода электроэнергии, удаления отходов и технического обслуживания

"Соединение работает лишь при поднятой крышке унитаза, а пользоваться приложением My Satis в любой момент времени можно только с одного устройства. За счет этого исключается подсоединение к туалетной системе третьих лиц, пока вы ей пользуетесь".

Toto и Lixil пользуются популярностью в Японии. По информации, предоставленной Lixil, свыше 80% японских семей пользуются дома теми или иными разновидностями унитазов с функцией теплого подмывания. Но увлечь этой идеей иностранных потребителей не так просто.

Недавно один ресторанный критик посвятил больше времени описанию своих впечатлений от подмывания в туалете, чем собственно качеству еды

"Конечно, первая реакция многих — смешок, — признает Кейс. — Мы, европейцы, непривычны к концепции подмывания".

Однако Toto уже продала по всему миру свыше 40 млн экземпляров таких унитазов: самый дешевый продукт с такой функциональностью в модельном ряду компании стоит 1870 долл. Помимо домов сверхбогачей, они устанавливаются в элитных отелях и ресторанах.

"Туалетная комната — одна из немногих оставшихся областей, в которых гостиницы по-прежнему могут похвастаться большей роскошью (чем частные дома), — говорит Кейс. — Впечатления от подмывания запоминаются надолго. Недавно один ресторанный критик посвятил больше времени описанию своих впечатлений от подмывания в туалете, чем собственно еде".

"Умные" туалетные комнаты могут показаться расточительной роскошью, но высокотехнологичная сантехника действительно необходима: часть новейших разработок в этой области может послужить не только богачам, но и бедным во всем мире.

Бесплатные общественные туалеты Garv Toilets, размещаемые в преимущественно бедных районах Индии, автономны в плане расхода электроэнергии, удаления отходов и технического обслуживания. В них интегрированы сенсоры и радиометки высокочастотной идентификации (RFID). Кабинки выполнены из нержавеющей стали — сверкающего антивандального материала.

Светодиодное освещение и вытяжные вентиляторы автоматически включаются при открытии двери. По окончании визита автоматически активируются системы очистки унитаза и пола.

Собираются и записываются данные о количестве посетителей и о том, насколько часто те пользуются смывом и дозатором мыла. "Умные" туалетные технологии могут стать важным элементом здравоохранения будущего.

Согласно заявлению Toilet Board Coalition — организации предпринимателей, ратующих за улучшение санитарных условий, — унитаз даже может спасти вам жизнь: "Из помойных ведер унитазы превратятся в умные медицинские устройства, следящие за состоянием здоровья посетителей и предоставляющие полученную информацию медицинским работникам".

Когда это произойдет? По словам Кейса, Toto уже работает в данном направлении: "Наша компания поставила тысячи унитазов японским больницам — помимо функций подмывания и сушки они также взвешивают и анализируют мочу пациентов".

По его словам, со временем такая функциональность станет доступной и в домашних туалетных комнатах, а данные будут загружаться в ваш смартфон.

Впрочем, говорит Кейс, Toto не спешит выводить новое решение на коммерческий рынок: потребителей сначала надо подготовить.

"Люди до сих пор поражаются технологиям, которые в Японии используются вот уже 30 лет", — отмечает он.