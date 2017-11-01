Лян Ли и его коллеги из Шанхайского университета транспорта создали новые чернила совершенно случайно. Они пытались синтезировать разновидность светящегося наноматериала. В процессе работы ученые создали соединение свинца, который оказался невидимым человеческому глазу.

Если же специалисты наносили на чернила смесь из определенных солей, то текст, написанный при помощи новых чернил, становился видимым. Без применения этих солей написанный (или напечатанный) текст разглядеть не удастся.

Такой способ намного лучше, чем применение лимонного сока, о котором знают все любители детективов, считают разработчики. Кроме того, текст или символы при помощи новых чернил можно напечатать на модифицированном офисном принтере, благодаря чему изготовить секретное письмо становится проще.

Исследователи использовали невидимые чернила, чтобы напечатать на пергаментной бумаге текст и более сложные узоры: QR-коды и бабочек (они проявляются под УФ-лампой после добавления солей).

Многие считают, что использование невидимых чернил является бесполезной уловкой, но мода на них вполне может и вернуться, если с их помощью можно будет создавать своеобразные знаки, по которым можно распознать подлинный документ или купюру.

По мнению Ли, невидимые чернила также могут использоваться в устройствах, сочетающих свет и электронику. Например, использование таких веществ в экранах телевизоров и планшетов может привести к получению более насыщенных цветов. К слову, это и было изначальной целью исследования ученых.

Правда, у разработки есть и минусы. Первый: свинец токсичен. Отправителю или получателю зашифрованное таким образом сообщение может нанести вред. Поэтому теперь разработчики изучают возможность замены свинца на олово, которое в разы менее токсично).

Вторая проблема: недолговечность метода. Ли Тань из Университета Небраски-Линкольна, комментируя работу коллег, отмечает, что такое соединение можно растворить даже в небольшом количестве воды. Более того, полученное соединение свинца может разрушиться после многократного проявления. "Сама работа основательна, в этом нет никаких сомнений. Весь вопрос в том: сколько раз его можно использовать?", — спрашивает Тань.

Разработчики уверяют, что чернила могут "переключаться" между состояниями видимости и невидимости до 20 раз, и они не потеряют свою яркость под УФ-лампой. Храниться же они могут на открытом воздухе в течение трех месяцев. Качество чернил при этом не ухудшается.