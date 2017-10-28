Архитекторы из Майами представили проект двухэтажного роскошного плавучего дома. Он отличается от обычных яхт тем, что имеет специальные "ноги", которые могут стабилизировать его на одном месте или поднимать из воды.

Здание способно выдержать ураган 4-й категории со скоростью ветра 250 км/ч. Дом полностью автономный. Он имеет солнечные батареи, электрогенераторы, аккумуляторы и очистители дождевой воды.

Разработали проект дизайнеры из технологической компании Arkup. Они считают, что их плавучий дом — идеальное убежище на случай наводнения, урагана или другой глобальной катастрофы. Жилье не нуждается в энергоресурсах материка. В нем установлены солнечные панели мощностью 30 кВт, есть два запасных электрических генератора, а вся энергия хранится в аккумуляторе емкостью 1000 кВтч.

На крыше дома установлены автономные механизмы по сбору и фильтрации дождевой воды. Проектировщики предусмотрели и систему утилизации отходов, поэтому дом не будет загрязнять окружающую среду.

Архитекторы оснастили плавучий дом специальными "ногами". Они могут опускаться на глубину до 6 метров и фиксировать здание на одном месте, не давая дому уплыть. Также "ноги" могут без посторонней помощи поднимать здание над водой на высоту до трех метров, что может быть очень полезным для того, чтобы уберечь конструкцию во время шторма или мощного прибоя.

Роскошный дом оснащен современной техникой. Там есть радиосвязь, спутниковое ТВ, WiFi и 4G-интернет. Внутри дом довольно просторный. Кроме четырех спален, в нем есть огромная кухня, гостиная, тренажерный зал, спа и другие развлечения.

Дом может перемещаться по воде со скоростью до 12 километров в час. Он оснащен двумя электродвигателями мощностью по 136 лошадиных сил. Также Arkup вращается вокруг себя, позволяя владельцу выбрать оптимальный вид из окна.

Владельцу дома не придется волноваться о стихийных бедствиях, которые часто становятся причиной разрушения домов в США и других странах. Создатели утверждают, что конструкция плавающего дома способна выдержать ураган 4-й категории со скоростью ветра до 250 км/час.

Строительство первого плавучего дома архитекторы Arkup обещают закончить к середине 2018 года, следующим летом его выставят на продажу. Цена роскошного жилья будет зависеть от оснащения и колебаться в районе 2-3 миллионов долларов.