По приблизительным оценкам, около 80% людей в возрасте от 11 до 30 лет в какой-либо момент своей жизни сталкивались с акне.

В основном от акне страдают подростки. Но иногда эта проблема сохраняется и во взрослой жизни. А у некоторых такие высыпания на коже впервые появляются именно в зрелом возрасте, рассказывает The Daily Mail.

Около 5% женщин и 1% мужчин старше 25 лет жалуются на угревую сыпь и жирную кожу. Среди женщин данная проблема более распространена из-за колебания уровней гормонов. Исследователи из Италии решили выяснить, какие факторы влияют на риск акне во взрослом возрасте. Ученые проанализировали данные 500 женщин старше 25 лет. От акне страдали чуть меньше 50% участниц.

Исследование показало: заболевание в два раза чаще встречалось среди женщин, которые ели овощи всего три раза в неделю, чем среди тех, кто употреблял овощи чаще. Кроме того, риск появления высыпаний на коже повышался в три раза из-за высокого уровня стресса. Еще вероятность акне во взрослом возрасте зависела от наличия таких случаев в семье. Ученые говорят, что необходимы дальнейшие исследования.