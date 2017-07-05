Исследователи полагают, что древняя усыпальница была возведена за 23 года при участии более двух тысяч человек. Возведение пирамиды облегчало ее расположение недалеко от каменного карьера.
Технологию возведения пирамиды Хеопса показали на видео
Foto: Reuters/Scanpix
Научно-популярный канал It's Okay To Be Smart! выложил на YouTube ролик, в котором показал технологию строительства пирамиды Хеопса.
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