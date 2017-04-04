Ученые проверили совместное действие кленового сиропа и антибиотиков (ципрофлоксацина и карбенициллина) на три группы бактерий: E. coli (кишечную палочку), Proteus mirabilis (ответственна за некоторые мочеполовые инфекции) и Pseudomonas aeruginosa (возбудитель внутрибольничных инфекций у человека).

Оказалось, что использование для уничтожения микробов популярного в Канаде вещества позволяет до 90 процентов снизить дозу антибиотиков. Свои наблюдения ученые подтвердили в экспериментах с плодовыми мушками и личинками моли, зараженными бактериальными инфекциями. Эффективность кленового сиропа в терапии ученые объясняют тем, что он повышает проницаемость стенок клеток бактерий для антибиотиков.

Исследованиями противомикробных свойств сиропа ученые занялись, узнав о его эффективности в профилактике онкологических заболеваний. В настоящее время ученые тестируют его эффективность в терапии бактериальных инфекций у мышей.

Специалисты полагают, что использование кленового сиропа в противомикробной терапии может привести к снижению дозы антибиотиков. Это означает, что у бактерий реже будет вырабатываться устойчивость к лечению антибиотиками.