Продолжающееся второй год подряд обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа можно остановить, только приняв меры по борьбе с глобальным потеплением, утверждают ученые.

Исследование феномена "отбеливания", или обесцвечивания кораллов самого большого рифа планеты провела команда ученых из австралийского Университета Джеймса Кука. Ученые пришли к выводу, что кораллы теряют цвет из-за утраты зооксантелл — микроскопических желто-зеленых водорослей, которые живут в тканях кораллового полипа.

Зооксантеллы — отдельные организмы, живущие в симбиозе с кораллами. Когда коралл подвергается стрессу или потенциально опасному воздействию, зооксантеллы его покидают. Именно это и происходит с Большим Барьерным рифом уже второй год подряд, уверены ученые.

Исследователи считают, что процесс угрожает самому существованию рифа.

"Изменение климата — это самая серьезная угроза Большому Барьерному рифу", — комментирует открытие один из ученых, профессор Морган Пратчетт из Университета Джеймса Кука.

Как объясняют ученые, потеря цвета происходит из-за повышения температуры окружающей кораллы воды. Она нагревается из-за человеческой активности, так как мировой океан впитывает 93% энергии, которую производит человек.

Белые кораллы вскоре могут стать новой нормой, предупреждает один из проводивших исследование ученых, профессор Терри Хьюз. "Все зависит от того, что будут делать австралийское и другие мировые правительства, чтобы предотвратить дальнейшее повышение температур", — соглашается с коллегой Морган Пратчетт.

Ученые предупреждают, что восстановление покрывающего кораллы слоя водорослей займет как минимум десять лет. Но еще больше времени потребуется на то, чтобы на Большом Барьерном рифе выросли новые кораллы, которые заменят уже уничтоженные.