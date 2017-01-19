Новая научная теория готова дать объяснение одному из самых загадочных явлений природы — так называемым "волшебным кругам" в Намибии. Эти круги диаметром от 2 до 15 метров представляют собой голую почву, окруженную кольцом травы.

Результаты исследований на местности и компьютерного моделирования указывают на взаимодействие растений и термитов. Выводы ученых из университетов Стратклайда и Принстона, выдвинувших эту теорию, опубликованы в журнале NATURE.

До недавнего времени считалось, что "волшебные круги" встречаются только в пустыне Намиб на юге Африки. Однако в 2014 году похожее явление было обнаружено и в западной Австралии.

Ученые уже много лет спорят по поводу возможных объяснений этого явления. Одни утверждают, что всему виной термиты, которые подгрызают корни растений. Другие уверяют, что причина в борьбе за выживание между разными видами растений.

Новая теория объединяет эти две точки зрения, предполагая, что круги являются одновременным результатом этих двух процессов. Термиты удаляют растительность с поверхности своих жилищ, чтобы сохранить влагу для себя. А растительность по периметру термитника пользуется избытком влаги и начинает активно разрастаться.

"С давних пор существовали две теории о том, как формируются эти закономерности, особенно "волшебные круги", и обе эти теории были взаимоисключающими, — объясняет доктор Хуан Боначела из Университета Стратклайда, возглавивший последнее исследование. — Однако наши выводы позволяют совместить эти теории и к тому же дать объяснение правильным фигурам, образованным растительностью, которые наблюдаются во всем мире".

По словам доктора Боначела, "в случае с волшебными кругами, термиты удаляют растительность со своих термитников, чтобы повысить влажность почвы, что необходимо для выживания насекомых в засушливых условиях. Именно так и появляется круг голой земли".

"Однако вокруг термитника растения пользуются повышенным уровнем влаги и идут в рост, создавая кольцо растительности, — продолжает исследователь. — Появление новых кругов объясняется возникновением новых колоний термитов, которые соревнуются друг с другом".

В ходе этого исследования ученые собрали данные с четырех континентов, а также применяли компьютерное моделирование.